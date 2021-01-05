Бизнес просит власти смягчить условия работы во время локдауна 8-24 января Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) призывает правительство принять решения, которые позволят смягчить работу бизнеса во время жесткого локдауна.

Как передает Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе Европейской бизнес-ассоциации.



В контексте принятия постановления Кабинета министров Украины "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" №1236 от 9 декабря 2020 года ЕБА от имени бизнеса просит правительство обратить внимание на необходимость урегулирования отдельных норм.



В частности, речь идет о необходимости разрешить работу магазинов формата дрогери, а непродовольственным магазинам создавать пункты выдачи заказов в магазине. То есть дать возможность покупателю, осуществляя заказ товара из дома через интернет, выбрать адресную доставку в магазин, а не вызывать дополнительно курьера. Такое положение сможет несколько разгрузить работу почтовых отделений и уменьшить скопление людей в местах выдачи товаров. Кроме того, некоторые потребители не желают дополнительно контактировать с курьерами при адресной доставке или стоять в очереди в почтовых отделениях.



Как подчеркивают в ЕБА, необходимо разрешить реализацию непродовольственных товаров, если потребитель уже попал в магазин розничной торговли. На сегодняшний день товары повседневного потребления, которые размещаются в пределах тех же торговых помещений и потребность в которых есть ежедневно, будут запрещены для реализации. В то же время интернет магазины будут иметь преимущество в части получения прибыли.



Бизнес также просит разрешить деятельность по техническому обслуживанию и ремонту не только транспортных средств, но и ремонту технически сложных бытовых товаров, бытовых изделий и предметов личного потребления.



"Важность этого уточнения еще больше возрастает в контексте ограничений относительно продажи бытовой техники в розничной сети. Кроме того, следует отметить, что осуществление такой деятельности не предусматривает скопления людей и исключает их длительное пребывание в помещении", - заявляют в ЕБА.



Кроме того, добавляют в организации, следует разрешить в период более жестких карантинных ограничений деятельность по продаже и предоставлению в аренду либо лизинг транспортных средств, не ограничивать осуществление деятельности по заготовке вторичного сырья, которое необходимо для обеспечения непрерывного производства, а также продлить работу пунктов приема вторичного сырья.



В то же время следует предусмотреть отдельно прямой запрет бизнесу осуществлять обслуживание покупателей без одетых СИЗ, в частности респираторов или защитных масок.



Также ЕБА призывает рассмотреть возможность учета предложений, относительно поддержки деятельности крупных выставочных центров.



"Такие бизнесы имеют значительную налоговую нагрузку по налогу на землю, при этом в период длительных карантинных мероприятий лишены возможности проводить хозяйственно-экономическую деятельность. Поэтому следует разрешить проведение массовых мероприятий в помещениях выставочных центров с соблюдением санитарных норм «не более одного человека на 15 кв. метров площади здания", - считают в ЕБА.



Кроме того, по их мнению, следует дать возможность работать отелям, хостелам, с которыми были заключены договоры на долгосрочное проживание и о предоставлении услуг по размещению работников, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование видов деятельности, которые разрешены во время действия карантина.



Как сообщалось, Кабинет министров ввел усиленные противоэпидемические меры на территории Украины с 8 по 24 января 2021 года. Также Кабинет министров продлил действие карантинных ограничений оранжевого уровня до 28 февраля 2021 года.



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