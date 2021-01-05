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В 2021 году Украина должна выплатить МВФ около 1,7 млрд долл.

05.01.21 14:14 , Украинские новости
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Украина должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ) около 1,7 млрд долл. в 2021 году. Об этом свидетельствуют данные на сайте МВФ, передают Українські Новини.

Согласно нынешнему графику, в текущем году Украина обязана выплатить МВФ 1 154,694 млн СПЗ (спецправа заимствования).

По курсу НБУ на начало января это составляет порядка 1,67 млрд долл.

Первый платеж МВФ запланирован на 1 февраля в размере почти 50,68 млн СПЗ, а уже 4 февраля необходимо заплатить еще 98,5 млн СПЗ.

Самые крупные выплаты назначены на 12 марта и 13 сентября – по 295,5 млн СПЗ.

Последние платежы в текущем году запланированы на 1 ноября – 43 млн СПЗ.

Как известно, в конце апреля 2014 года МВФ утвердил кредитную программу для Украины на 17,01 млрд долл., а в начале мая предоставил первый транш кредита stand by на сумму 3,19 млрд долл.

Совет директоров Международного валютного фонда 11 марта 2015 года одобрил выделение Украине 17,5 млрд долл. по 4-летней программе EFF (Extended Fund Facility) вместо программы stand by.

МВФ решил изменить предыдущую программу "стенд-бай" на "механизм расширенного финансирования" в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.

В октябре 2018 Украина и МВФ договорились о новой программе stand by.

В сентябре 2019 года Национальный банк и Международный валютный фонд начали совместную работу над новой программой сотрудничества.

Ранее глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что даты пребывания миссии Международного валютного фонда в Украине будут известны после решения ряда вопросов, которые беспокоят МВФ.

МинПром

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