ФГИУ хочет продать теплоэлектроцентрали до осени Государство должно попробовать продать остающиеся в его собственности теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), чтобы привлечь частные инвестиции и погасить долги перед НАК "Нафтогаз Украины", этот вариант предпочтительнее передачи их в аренду "Нафтогазу", считает глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.



"Мы знаем, что (глава правления НАК Андрей Коболев - ИФ) Коболев - качественный менеджер и "Нафтогаз" развивает экспертизу, но это надо снова государственной компании вкладывать деньги в модернизацию - примерно 10-15 млрд грн. Поэтому мы должны попробовать другой вариант", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".



Д.Сенниченко добавил, что аргументов в пользу выставления ТЭЦ на продажу является также поступление заявок потенциальных покупателей, которые знают о наличии у каждой из ТЭЦ по 2-3 млрд грн долгов. "Инвестор покупает, модернизирует и погашает долги по частям. Этот вариант лучше, потому что в нем и погашение долга, и модернизация будут происходить за счет частного инвестора, не государство должно это делать", – пояснил глава Фонда.



"Поэтому мы сейчас запускаем этот процесс, и если мы это не успеем сделать к осени - аукцион не состоится или будет покупателей, заявляли, что интерес - тогда будет следующий шаг", – отметил Д.Сенниченко.



Как сообщалось, ФГИ 4 января объявил конкурс по отбору советников по приватизации АО "Криворожская теплоцентраль", "Херсонская ТЭЦ", "Днепровская ТЭЦ" и "Одесская ТЭЦ". Заявки на участие в них принимаются до 5 февраля включительно, первый этап конкурса состоится 11 февраля, а срок подготовки советниками объектов составляет два месяца.



В конце августа прошлого года Антимонопольный комитет Украины уже дал разрешение на передачу шести ТЭЦ, находящихся в управлении ФГИ, в управление "Нафтогазу". Речь идет о госпредприятии "Северодонецкая ТЭЦ" и АО "Одесская ТЭЦ", "Криворожская ТЭЦ", "Херсонская ТЭЦ", "Николаевская ТЭЦ", "Днепровская ТЭЦ".



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