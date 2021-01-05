Первичные регистрации новых автомобилей в Украине по итогам 2020 года упали на 6% Первичные регистрации новых коммерческих автомобилей в Украине (с учетом большегрузных) по итогам 2020 года сократились на 6% по сравнению с 2019 годом – до 11,6 тыс. ед., сообщает ассоциация "Укравтопром".



"В декабре 2020 года 1633 новые машины пополнили украинский парк коммерческих автомобилей. Это наилучший результат за весь минувший год и к тому же на 9% превзошел декабрьский показатель 2019 года. Но даже такого резкого всплеска потребительской активности не хватило для достижения достаточно скромного объема рынка 2019 года", - отмечается в сообщении ассоциации на ее сайте во вторник.



Самой популярной маркой минувшего года стал Fiat с регистрацией 2008 машин и приростом почти на 35% к результату 2019 года (когда Fiat занял вторую строчку рейтинга – ред.).



Лидер 2019 года французская Renault в прошлом году заняла второе место с падением регистраций на 21% - до 1959 ед. Третий результат у Peugeot (в 2019 году – 4-е место) – 1122 зарегистрированные машины (+36%), на четвертом месте Ford, в активе которого 936 регистраций (+2%). Замыкает лидерскую пятерку рынка новых коммерческих авто Citroen – 896 шт. (на 49% больше).



Согласно статистике ассоциации, украинские грузовики КрАЗ в декабре прошлого года, как и в предыдущие месяцы, не вошли даже в 20-ку наиболее продаваемых авто. Статистику по их производству и продажам "АвтоКрАЗ" не предоставляет.



Как сообщалось, в 2019 году первичные регистрации новых коммерческих автомобилей сократились почти на 3% по сравнению с 2018 годом – до 12,4 тыс. ед.



В свою очередь, информационно-аналитическая группа Auto-Consulting, анализируя украинский сегмент новых грузовых автомобилей массой свыше 3,5 т, отмечает прирост их продаж в декабре на 14,5% к декабрю 2019 года – до 575 ед.



"Драйверами для роста выступили дорожно-строительные компании, которые активно пополняли свой автопарк", - сообщается на сайте группы.



Лидером рынка грузовиков в декабре с продажей 127 авто стал Ford благодаря поставке 100 авто для компании "Автомагистраль-Юг", что позволило марке значительно улучшить свои показатели и по году (+37%).



Занявший вторую позицию белорусский МАЗ в декабре нарастил продажи на 60% - до 109 ед., а по итогам года стал лидером с долей 21,7%.



На третье место в декабре вышел Iveco с удвоением продаж – до 64 ед.



"Итальянцы очень активно осваивали сегмент шасси для спецтехники и к концу года такая работа дала высокий результат", - констатируют эксперты.



Еще одним прорывом декабря, по информации Auto-Consulting, стал всплеск продаж китайских грузовиков Hohan, которые были представлены на рынке только в ноябре прошлого года, а в декабре уже продано 19 машин.



"2020 год стал годом роста интереса к китайским грузовикам. Почти все представленные на рынке бренды фиксировали рост продаж, а потребители стали серьезно рассматривать эту технику, как альтернативу подержанным самосвалам", - отмечается в сообщении.



В целом по итогам 2020 года в Украине реализовано 3677 новых грузовиков полной массой свыше 3,5 т - на 22% меньше, чем годом ранее.



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