Морские порты Украины в 2020 году перевалили руды на 18,5%, чем в 2019-м В 2020 году морские порты Украины обработали около 160 млн тонн грузов, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия.



Он отметил, что по итогам прошлого года операторы в морских портах Украины обработали 158,86 млн тонн грузов.



"Несмотря на пандемию и кризис, в 2020 году морские порты Украины продолжали работать и прилагали огромные усилия для поддержания достаточного уровня перевалки. Результат этой работы - почти 160 млн тонн обработанных грузов в год, что практически достигает прошлогодней докризисной отметки. 2020-й стал годом заключения первых концессионных договоров в морской отрасли в портах "Ольвия" и "Херсон" с объемом инвестиций 3,7 млрд грн для их дальнейшей модернизации и развития", - отметил В.Криклий.



По итогам года перевалка экспортных грузов возросла до 122,84 млн тонн (+1,5%), каботажных - до 2,37 млн тонн (+10,7%). Зафиксирована отрицательная динамика импортных и транзитных грузов. Больше всего портами было обработано зерновых грузов и руды - 48 млн тонн и 44,22 млн тонн соответственно. Вместе с тем перевалка руды по итогам 2020-го выросла на 18,5%, черных металлов - на 8,6%, масла - на 6,7%, нефти - в 2,2 раза. Перевалка контейнеров достигла отметки 1,05 млн TEU и превысила прошлогодний показатель на 4,1%.



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