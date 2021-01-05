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Эксперты прогнозируют восстановление горнопромышленной отрасли Азии в 2021 году

05.01.21 12:13 , МеталлТорг
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Согласно прогнозу аналитиков Fitch Solutions в 2021 г. произойдет восстановление объемов производства горнопромышленной продукции в Азиатском регионе после проседания в 2020 г., сообщает Dow Jones.

"Пандемия Covid-19 "подрезала" рост производства металлов и минералов в Азии в 2020 г. на фоне принятия правительствами стран в I половине года ограничительных мер, включая страновые локдауны, для сдерживания распространения коронавируса, но мы прогнозируем восстановление позиций сектора в 2021 г., лидером которого будет Китай", – говорится в материалах Fitch.

Эксперты организации ожидают увеличения порождаемой в отрасли стоимости в текущем году на 1,8% после ее сокращения на 3,4% в 2020 г.

Также в Fitch отметили, что показатели выпуска горнопромышленной продукции существенно улучшатся в Индонезии и Индии "после удручающего 2020-го".

МинПром

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