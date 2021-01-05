Эксперты прогнозируют восстановление горнопромышленной отрасли Азии в 2021 году Согласно прогнозу аналитиков Fitch Solutions в 2021 г. произойдет восстановление объемов производства горнопромышленной продукции в Азиатском регионе после проседания в 2020 г., сообщает Dow Jones.



"Пандемия Covid-19 "подрезала" рост производства металлов и минералов в Азии в 2020 г. на фоне принятия правительствами стран в I половине года ограничительных мер, включая страновые локдауны, для сдерживания распространения коронавируса, но мы прогнозируем восстановление позиций сектора в 2021 г., лидером которого будет Китай", – говорится в материалах Fitch.



Эксперты организации ожидают увеличения порождаемой в отрасли стоимости в текущем году на 1,8% после ее сокращения на 3,4% в 2020 г.



Также в Fitch отметили, что показатели выпуска горнопромышленной продукции существенно улучшатся в Индонезии и Индии "после удручающего 2020-го".



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



