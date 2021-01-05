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Бюджет 2020 года выполнен с дефицитом 215,5 млрд грн

05.01.21 11:35 , Укринформ
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Общий фонд государственного бюджета в 2020 году был выполнен с дефицитом в сумме 215,5 млрд грн при утвержденном законом о бюджете предельном объеме в сумме 274,5 млрд грн. Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

За 2020 год общий фонд государственного бюджета был выполнен с дефицитом в сумме 215,5 млрд грн при утвержденном законом о бюджете предельном объеме в сумме 274,5 млрд гривень.

По оперативным данным, фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета 2020 года составляли 621,5 млрд грн, или 93,8% от запланированных на этот период.

Всего государственные внутренние заимствования за 2020 год составили 389,2 млрд грн (94,6% от плана), в том числе от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 382,4 млрд грн; выпуска ОВГЗ в иностранной валюте - 130,8 млрд грн (3,9 млрд долл. США и 0,8 млрд евро). Также осуществлен выпуск ОВГЗ в объеме 6,8 млрд грн с последующим приобретением в государственную собственность в обмен на облигации акций АО «Укрэксимбанк». Из внешних источников за этот период привлечено 232,3 млрд грн (92,4% от плана).

При этом, платежи по погашению государственного долга за 2020 год составляли 385,5 млрд грн (99,7% плана), платежи по обслуживанию - 119,6 млрд грн (88,0% плана).

Как сообщалось, бюджет на 2021 год предусматривает предельный дефицит госбюджета в 247 млрд грн. Дефицит бюджета будет около 5,5% от ВВП.

МинПром

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