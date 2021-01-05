ArcelorMittal получила высшую оценку в рейтинге борьбы с изменением климата Компания ArcelorMittal в очередной раз получила признание CDP за высокие показатели корпоративной прозрачности и действий в связи с изменением климата.



ArcelorMittal успешно сохранил свой рейтинг A- в оценке CDP Climate Change 2020, а также место в верхнем квартиле среди всех компаний по выплавке, рафинированию и формованию металлов и в топе 10% сталелитейной промышленности. Оценка A- свидетельствует об усилиях и вкладе ArcelorMittal в построение процветающей экономики, которая будет работать на благо людей и планеты в долгосрочной перспективе. Эта оценка выгодно отличается от среднего мирового уровня D для компаний по выплавке, рафинированию и формованию металлов, и оценки C – особенно для сталелитейного сектора. Усилия ArcelorMittal нашли отражение в рейтинге A, полученном за корпоративное управление, раскрытие информации о финансовых рисках и возможностях, связанных с климатом, стратегиями и планированием, а также за инициативы по сокращению выбросов.



Ранее компания объявила о намерении всей группы стать углеродно-нейтральным к 2050 году, в то время как к 2030 году она нацелена на сокращение своего европейского бизнеса на 30%. ArcelorMittal осознает важную роль раскрытия информации о финансовых рисках и возможностях, связанных с климатом, в достижении этой цели, а также в развитии двух технологических инициатив компании по снижению выбросов: Smart Carbon и инновационная технология DRI.



CDP, некоммерческая благотворительная организация, которая управляет глобальной системой раскрытия информации для инвесторов, компаний, городов, штатов и регионов, ежегодно оценивает тысячи компаний, которые раскрывают климатические данные через ее платформу.



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