Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Eurometal приветствует свободную торговлю между ЕС и Великобританией

05.01.21 10:31 , Steelland
печать
размер текста:

Европейская ассоциация дистрибьюторов стали Eurometal заявила, что подписание сделки между Великобританией и ЕС о свободной торговле после Brexit является хорошей новостью для сектора распределения.

Сделка была согласована и подписана в конце декабря после нескольких месяцев переговоров с момента как Великобритания официально вышла из ЕС 31 января 2020 года.

"Eurometal приветствует важную сделку, достигнутую в ходе переговоров о будущем отношений после Brexit между Соединенным Королевством и Европейским Союзом. Мы считаем, что эта беспошлинная сделка является большим облегчением для глобального распределения стали, которое позволило избежать катастрофических последствий Brexit без сделки", - сообщил генеральный директор Eurometal Даниэль Гуинаберт.

На виртуальной конференции Europe Steel Markets 2020 в прошлом месяце Д.Гуинаберт заявил, что распределительный сектор должен подумать о новых моделях в своем бизнесе, то есть таких инструментах, как автоматизация и цифровизация. Это сделано для того, чтобы быть готовым к внезапным изменениям спроса, как это было во время пандемии Covid-19.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:06
Цены на г/к рулон в США выросли до максимума за 12 лет
11:50
Крупнейшая железорудная компания Индии нарастила добычу на 23%
11:35
Бюджет 2020 года выполнен с дефицитом 215,5 млрд грн
11:13
ArcelorMittal получила высшую оценку в рейтинге борьбы с изменением климата
10:51
Цены на нефть снижаются из-за опасений новых локдаунов
10:30
Fiat Chrysler и PSA намерена завершить слияние в середине января
10:13
Ferrexpo объявила размер специальных промежуточных дивидендов
09:57
В Великобритании вводят третий по счету локдаун
09:28
В Европе растут цены на газ
08:40
Украина одолжила у Deutsche Bank 340 млн долл
08:06
Срок эксплуатации пятого энергоблока Запорожской АЭС продлили на 10 лет
04.01.21
17:53
Минэнерго поблагодарило правительство США за поддержку энергетического сектора Украины
17:31
Антонов взял почти 3 млрд грн кредитов на строительство 3 самолетов для украинской армии
17:12
Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС остановили на 120 суток
16:52
Центрэнерго и госшахты могут быть объединены в АО уже в первой половине года
16:44
Бизнес не ждет оживления в ближайшей перспективе
16:31
Запорожсталь увеличила производство стали на 4,6%
16:11
В Чили упал выпуск меди
15:52
Турция задумалась об антидемпинговом расследовании в отношении г/к рулонов из Европы
15:37
Инвесторов отпугивает торможение реформ в Украине
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!