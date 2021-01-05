Eurometal приветствует свободную торговлю между ЕС и Великобританией Европейская ассоциация дистрибьюторов стали Eurometal заявила, что подписание сделки между Великобританией и ЕС о свободной торговле после Brexit является хорошей новостью для сектора распределения.



Сделка была согласована и подписана в конце декабря после нескольких месяцев переговоров с момента как Великобритания официально вышла из ЕС 31 января 2020 года.



"Eurometal приветствует важную сделку, достигнутую в ходе переговоров о будущем отношений после Brexit между Соединенным Королевством и Европейским Союзом. Мы считаем, что эта беспошлинная сделка является большим облегчением для глобального распределения стали, которое позволило избежать катастрофических последствий Brexit без сделки", - сообщил генеральный директор Eurometal Даниэль Гуинаберт.



На виртуальной конференции Europe Steel Markets 2020 в прошлом месяце Д.Гуинаберт заявил, что распределительный сектор должен подумать о новых моделях в своем бизнесе, то есть таких инструментах, как автоматизация и цифровизация. Это сделано для того, чтобы быть готовым к внезапным изменениям спроса, как это было во время пандемии Covid-19.



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