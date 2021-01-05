Ferrexpo объявила размер специальных промежуточных дивидендов Совет директоров Ferrexpo во вторник объявил о специальных промежуточных дивидендах 0,132 долл. на акцию, что увеличило общую сумму уже объявленных дивидендов за 2020 финансовый год (ФГ) до 0,33 долл. по сравнению с 0,198 долл. в 2019 финансовом году.



"Объявленные сегодня специальные промежуточные дивиденды отражают сильные операционные и финансовые результаты группы в 2020 году и сильный баланс", – говорится в биржевом сообщении компании во вторник.



Согласно ему совет директоров рассмотрит окончательные дивиденды за 2020 ФГ до объявления результатов группы за полный год 17 марта 2021 года.



Компания уточнила, что объявленные во вторник специальные промежуточные дивиденды будут выплачены 28 января 2021 года акционерам, внесенным в реестр по завершении рабочего дня 15 января. Выплата будет производиться в британских фунтах стерлингов с возможностью получения в долларах США.



Курс акций Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже на закрытие 4 января составил GBP2,962 за акцию. С середины ноября он вырос в 1,5 раза.



Ferrexpo - железорудная компания с активами в Украине. В первом полугодии 2020 года Ferrexpo получила 249,91 млн долл. чистой прибыли, что на 7,6% ниже показателя первого полугодия 2019 года, а ее выручка снизилась на 1,4% – до 775,83 млн долл. при росте производства и продаж окатышей соответственно на 5% и 22%.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



