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В Великобритании вводят третий по счету локдаун

05.01.21 09:57
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о введении в стране нового национального локдауна из-за усиления распространения коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в обращении к нации, передает "Би-би-си".

"Новый вариант вируса распространяется с пугающей скоростью. Очевидно, что необходим третий национальный локдаун", — сказал Джонсон. По его словам, это поможет взять коронавирус под контроль и помочь развернуть полномасштабную вакцинацию в стране.

По словам премьера, распространение нового штамма коронавируса тревожит власти. «Наши коллективные усилия в борьбе с COVID-19 работали и продолжили бы работать, если бы не новый тип вируса», — сказал Джонсон. Он подчеркнул, что ученые уже доказали, что новый штамм на 50-70% заразнее прежних. В связи с этим больницы сейчас испытывают куда большую нагрузку, чем когда-либо за весь период пандемии, и ресурсы системы здравоохранения без принятия новых мер могут исчерпать себя уже через три недели.

Ограничения вступят в силу со вторника, 5 января. С сегодняшнего дня все начальные и средние школы Великобритании перейдут на дистанционный формат обучения. Кроме того, власти пересмотрят расписание выпускных экзаменов.

Основные запреты заработают 6 января. По всей стране введут обязательную самоизоляцию — гражданам разрешат выходить из дома только на работу, за продуктами и предметами первой необходимости, чтобы получить медпомощь или для занятий спортом.

Ранее 4 января медработники и Минздрав Британии выпустили совместное заявление, в котором призвали власти повысить уровень эпидемической опасности в стране до максимального пятого уровня. Как заявили авторы обращения, в противном случае национальная медицина просто не сможет справиться с выросшим потоком пациентов.

МинПром

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