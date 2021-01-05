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В Европе растут цены на газ

05.01.21 09:28
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Спотовая цена газа в Европе в первый день торгов в новом году штурмовала отметку в $250 за тысячу кубометров на фоне понижения температуры, сокращения поступления газа из России, а также через море - в сжиженном виде.

Цена газа на голландском хабе TTF (контракт "на сутки вперед") с поставкой во вторник выросла до $253,5 за тысячу кубометров после $243 на новогодние праздники и $244 на понедельник. Это максимальное значение за последние 23 месяца - с 25 января 2019 года.

В декабре прошлого года газ торговался в среднем по $202, в ноябре - по $168 за тысячу кубометров.

Начало 2021 года в Европе намного холоднее, чем 2020-го, температурный прогноз на первую половину января намного холоднее, чем в три предыдущие весьма теплые зимы.

На украинском газотранспортном коридоре с нового года действует новая обязательная бронь для "Газпрома": 40 млрд куб. м (110 млн куб. м в сутки) после 65 млрд куб. м (178 млн кубов в сутки) в 2020 году. И если в декабре 2020 года "Газпром" в сутки прокачивал через Украину 183 млн куб. м в день, то с нового года прокачка упала до в среднем 125 млн кубов в сутки (за первые три дня).

Холодная погода заставляет Европу активно тратить запасы газа в подземных хранилищах. Уровень текущих запасов (72,54% по итогам газовых суток 3 января) лишь на 2,14 процентных пункта превосходит средний показатель за предыдущие пять сезонов (70,4%). И этот разрыв стремительно сокращается: на начало сезона отбора было 6,75 пункта, на начало декабря - 4,59 пункта.

Поступление газа в трубопроводную сеть Европы через терминалы СПГ в январе 2021 года снижается по отношению к январю 2020 года наполовину. Это может быть наиболее резким снижением за сезон (в октябре поставки снизились на 30%, в ноябре - на 39%, в декабре - 43%).

Помимо понижения температуры воздуха цену газа поддерживает заметное сокращение вклада ветровой генерации в энергобаланс Европы - за понедельник оно сократилось до 11,8% после месячного максимума в 30,9% неделю назад.

МинПром

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