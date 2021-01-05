Срок эксплуатации пятого энергоблока Запорожской АЭС продлили на 10 лет Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) на заседании 4 января продлила проектный срок эксплуатации энергоблока №5 Запорожской АЭС (ЗАЭС-5) на 10 лет – до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба ГИЯРУ, передает Интерфакс-Украина.



По информации ГИЯРУ и НАЭК "Энергоатом", запуск ЗАЭС-5 в работу планируется в ближайшие несколько дней.



Энергоблок находится в плановом ремонте с 16 апреля 2020 года, в рамках которого была выполнена основная часть мероприятий по продлению его эксплуатации. Часть работ будет завершена после запуска ЗАЭС-5 в работу. Проектный срок эксплуатации блока закончился 27 мая 2020 года.



В "Энергоатоме" ранее поясняли смещение сроков ремонтной кампании ЗАЭС-5 искусственными ограничениями производства электроэнергии АЭС в апреле-августе со стороны Министерства энергетики, пересмотревшего прогнозный баланс электроэнергии на 2020 год и сократившего объемы отпуска НАЭК.



По состоянию на 4 января в работе находятся 10 из 15 действующих энергоблоков АЭС.



2 января, вследствие вывода в плановый ремонт энергоблока №3 Южно-Украинской АЭС суммарная работающая нагрузка четырех атомных электростанций Украины снизилась с 9,3 до 8,6 ГВт.



По информации "Энергоатома", до 9 января ожидается вывод из планового ремонта и подключение к энергосистеме энергоблока №4 Ривненской АЭС.



Как сообщалось, в декабре 2010 года ГИЯРУ продлила сроки эксплуатации блоков №1 и №2 Ривненской АЭС (на 20 лет), ноябре-2013 – блока №1 Южно-Украинской АЭС (10 лет), декабре-2015 – блока №2 Южно-Украинской АЭС (10 лет), сентябре-2016 – блока №1 Запорожской АЭС (10 лет), в октябре-2016 – блока №2 Запорожской АЭС (10 лет), ноябре-2017 – блока №3 Запорожской АЭС (10 лет), в июле-2018 – блока №3 Ривненской АЭС (20 лет), в октябре-2018 – блока №4 Запорожской АЭС (10 лет), в июле-2019 – блока №1 Хмельницкой АЭС (на 10 лет), в декабре 2019 – блока №3 Южно-Украинской АЭС (на 10 лет).



Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой – в октябре 1995 года.



"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.



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