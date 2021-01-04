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Бизнес не ждет оживления в ближайшей перспективе

04.01.21 16:44
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Бизнес и далее продолжает пессимистично оценивать результаты своей экономической деятельности в условиях карантина. Ожидания предприятий уже более года находятся ниже равновесных значений, и индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в декабре 2020 года составил 45,5. Об этом свидетельствуют данные опроса Национального банка Украины (НБУ).

Как отметили в НБУ, третий месяц подряд предприятия всех секторов экономики, участвующих в ежемесячных опросах, пессимистично настроены в отношении результатов своей деятельности в ближайшей перспективе, сильнее всего — сектора строительства, тренд деловых ожиданий которого продолжают определять сезонное сокращение экономической активности и сужение инвестиционного спроса

Кроме того, предприятия всех секторов ожидают роста цен на свою продукцию/услуги на фоне роста цен на сырье и цен поставщиков.

"Респонденты и в дальнейшем настроены на сокращение количества работников на своих предприятиях, больше всего — в сфере строительства", — отметили в НБУ.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 3 декабря по 23 декабря 2020 года. В опросе приняли участие 172 предприятия. Среди опрошенных предприятий 32,6% — компании промышленности, 34,3% — сферы услуг, 29,1% — торговли, 4,1% — строительства. 34,9% респондентов — крупные предприятия, 23,8% — средние, 41,3% — малые. 39.0% опрошенных предприятий осуществляют экспортные и импортные операции, 9,9% — осуществляют только экспортные операции, 18,0% — только импортные операции, 33,1% — не осуществляют внешние экономические операции.

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2021 года составит около 3%. В дальнейшем ситуация улучшится.

МинПром

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