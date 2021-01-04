Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС остановили на 120 суток 2 января в 16 часов 46 минут третий энергоблок Южно-Украинской АЭС был отключен от энергосистемы Украины для проведения среднего планово-предупредительного ремонта с перегрузкой топлива продолжительностью 120 суток. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУ АЭС.



Сообщается, что запланирован средний ремонт реактора с полной выгрузкой активной зоны, также перечислен ряд других ремонтных работ.



"По состоянию на 4 января первый и второй энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают в заданном режиме без замечаний. Радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений, которые были замеряны до пуска атомной станции. 4 января он составляет 0,09 мкЗв/ч. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений", - сообщили на АЭС.



Напомним, срок эксплуатации энергоблока №3 по первоначальному проекту уже закончился — были проведены общественные слушания, которые согласовали продление срока его работы.



Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС был подключен к энергосети после завершения планового капитального ремонта в ноябре 2019 года.



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