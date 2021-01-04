Запорожсталь увеличила производство стали на 4,6% В декабре 2020 года металлургический комбинат "Запорожсталь" увеличил производство стали на 4,6%, сообщает пресс-служба предприятия.



В декабре 2020 года на "Запорожстали" было произведено 397,5 тыс. т чугуна, что на 0,9% больше, чем в декабре 2019 года. Производство стали увеличилось на 4,6%, до 345,6 тыс. т, проката – на 5,2%, до 287,6 тыс. т.



С января по декабрь 2020 года произведено 4470,6 тыс. тонн чугуна (+2,5%). Производство стали в минувшем году снизилось на 5,5%, до 3783,7 тыс. тонн, проката – на 4,3%, до 3203,9 тыс. тонн.



"Запорожсталь" усилил свои позиции на рынках за счет трансформации работы с потребителями: на одном уровне по важности с качеством поставляемой продукции стоит высокая дисциплина выполнения заказов и кастомизация. Поэтому 2020 год мы завершили с достойными результатами и планами на 2021-й", – прокомментировал генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко.



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