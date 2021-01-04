В украинских ПХГ накоплен рекордный объем газа Украинские подземные хранилища газа в 2020 году накопили рекордный запас газа за последние 10 лет – 28,3 млрд куб. м, сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".



В компании отметили, что услуги украинских газохранилищ заинтересовали не только украинские компании. В конце декабря количество иностранных клиентов, хранящих газ в ПХГ, превысило 90.



"Популярность украинских хранилищ выросла благодаря активному использованию режима «Таможенный склад». Эта услуга позволяет клиенту хранить газ в ПХГ до 1095 дней без уплаты налогов и таможенных пошлин. В частности, за этот год в режиме "Таможенный склад» в украинские ПХГ было закачано 11,2 млрд куб м газа", - сказано в сообщении.



МинПром



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