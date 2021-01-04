Инвесторов отпугивает торможение реформ в Украине Торможение структурных реформ и неопределенность перспектив влияния пандемии на украинскую экономику пока сдерживают потенциальных внешних инвесторов.

Как передает Укринформ, об этом в своем блоге для Экономической правды написал глава Совета Национального банка Богдан Данилишин.



"Сальдо притока ПИИ (прямых иностранных инвестиций - ред.) за 10 месяцев 2020 г. составило всего 0,2 млрд долл. США. Чистый приток портфельных инвестиций в частный сектор также был близок к нулю", - написал Б.Данилишин.



Он отметил, что почти на протяжении всего 2020 года нерезиденты изымали средства из гривневых ОВГЗ. За 11 месяцев 2020 года портфель ОВГЗ, находящихся в собственности нерезидентов, уменьшился на 28% - до 77 млрд грн по состоянию на 11 декабря 2020 года.



Лишь на последних аукционах декабря доля ОВГЗ в собственности нерезидентов несколько увеличилась, добавил Б.Данилишин.



Как сообщалось, в 2019 году приток ПИИ в Украину составил 2,5 млрд долл. США.



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