Инвесторов отпугивает торможение реформ в Украине

Торможение структурных реформ и неопределенность перспектив влияния пандемии на украинскую экономику пока сдерживают потенциальных внешних инвесторов.
Как передает Укринформ, об этом в своем блоге для Экономической правды написал глава Совета Национального банка Богдан Данилишин.
"Сальдо притока ПИИ (прямых иностранных инвестиций - ред.) за 10 месяцев 2020 г. составило всего 0,2 млрд долл. США. Чистый приток портфельных инвестиций в частный сектор также был близок к нулю", - написал Б.Данилишин.
Он отметил, что почти на протяжении всего 2020 года нерезиденты изымали средства из гривневых ОВГЗ. За 11 месяцев 2020 года портфель ОВГЗ, находящихся в собственности нерезидентов, уменьшился на 28% - до 77 млрд грн по состоянию на 11 декабря 2020 года.
Лишь на последних аукционах декабря доля ОВГЗ в собственности нерезидентов несколько увеличилась, добавил Б.Данилишин.
Как сообщалось, в 2019 году приток ПИИ в Украину составил 2,5 млрд долл. США.