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За 2020 год Метинвест направил почти 8 млрд грн на развитие предприятий Кривого Рога

04.01.21 15:13 , Металлургпром
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В 2020 году компания "Метинвест" реализовала масштабные проекты на Северном, Центральном, Ингулецком ГОКах, заводе Метинвест-КРМЗ. Среди проектов развития предприятий - обновление горной техники, модернизация производства, улучшения условий труда и быта сотрудников.

В карьеры криворожских горно-обогатительных комбинатов компании были приобретены девять новых 12-кубовых экскаваторов. Они загружают ковш автосамосвала за шесть минут, и за сутки могут отгрузить порядка пяти тысяч кубометров горной массы. Современные экскаваторы удобны в эксплуатации – оснащены модернизированной механикой, автоматизированной системой управления с программами своевременной диагностики и контроля. Также для горных работ в Ингулецком карьере приобрели два буровых станка Epiroc, а для ЦГОКа – пять130-тонных автосамосвалов БелАЗ и три бульдозера - PR 764 Litronic и два CaterpillarD9R.

В 2020 году для комфортной перевозки сотрудников ГОКи приобрели восемь современных вахтовых автомобилей IVECO. Дополнительно на Северный ГОК поставили семь комфортабельных автобусов МАЗ-203, которые доставляют и развозят сотрудников предприятия со всего Кривого Рога и г. Желтые Воды.

В ведомственную пожарную часть СевГОКа поступил уникальный автомобиль для работы в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера. Это первый и единственный автомобиль в Украине универсальной комплектации на базе RenaultTrucks. Техника на 100% авторская и разработана под все потребности пожарных и спасателей предприятия.

Год стал знаковым для Центрального ГОКа. Здесь завершился проект модернизации оборудования на обогатительной фабрике, позволив комбинату первым в Украине начать производство концентрата с содержанием железа 70,5%. Этот концентрат становится сырьем для высомаржинального окатыша, пригодного в том числе и для бездоменного изготовления стали по технологии прямого восстановления железа (DRI). Для этого на фабрике установили высокочастотные грохоты Derrick, магнитные двухбарабанные сепараторы, гидроциклоны Multotec, насосные агрегаты, трансформаторные подстанции, магнитные дешламаторы, инновационные керамические фильтры КДФ-90. Все это работает под управлением автоматизированной системы фирмы Siemens.

МинПром

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