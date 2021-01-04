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Украина начала импортировать электроэнергию из Беларуси

04.01.21 14:52 , РБК Украина
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Украина начала импорт электроэнергии с белорусской АЭС. Объем импорта электроэнергии с начала года составил 150 МВт-ч. Об этом сообщил Интерфакс-Украина со ссылкой на данные системного оператора НЭК "Укрэнерго" по состоянию на понедельник.

Согласно обнародованным на сайте "Укрэнерго" результатам суточного аукциона на 1 января, межгосударственные сечения в направлении Беларусь-Украина (для импорта из Беларуси) были выкуплены компаниями ООО "ДЭ Трейдинг" ("Донбассэнерго") и ООО "Днипросталь-энерго" ("Интерпайп" Виктора Пинчука) - 1200 МВт (по 50 МВт каждый час) и 540 МВт (по 60 МВт в первые четыре и последние 5 часов суток) соответственно.

Ожидаются обновленные данные по результатам других суточных аукционов.

По данным издания ExPro, в январе 2021 года импорт из Беларуси также планируют компании "ЭРУ Трейдинг" и "Энерджи Трейд Групп", получив доступ к сечениям на месячном аукционе.

Напомним, в декабре 2020 года НКРЭКУ сняло все ограничения на импорт электроэнергии из России и Беларуси, которые были введены весной 2020 года по поручению президента Владимира Зеленского.

Как известно, импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019 по март 2020 г. В общем объеме было поставлено свыше 1 млрд кВт.часов. Прямые убытки украинской энергосистемы от импорта, по оценкам экспертов, составили от 3 до 5 млрд грн.

Кроме того, импорт спровоцировал крупнейший за всю историю страны кризис на энергорынке и рекордные убытки государственных энергетических компаний. Из-за закупок тока у России, 95% украинских шахт весной 2020 г. вынуждено ушли в простой.

МинПром

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