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Иран будет обогащать уран на своем подземном ядерном объекте на уровне 20%

04.01.21 14:10 , РБК Украина
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Иран возобновил обогащение урана на своем подземном ядерном объекте в Фордо на уровне 20%. Однако ядерное соглашение между Ираном и мировыми странами предусматривает лимит для Тегерана в 3,67%. Об этом сообщает Reuters.

По словам официального представителя правительства Ирана Али Рабиеи, оружейное обогащение урана началось утром в понедельник, 4 января 2021 года.

"Процесс закачки уранового газа в центрифуги начался несколько часов назад", - сказал он.

Отмечается, что Иран намерен ежегодно производить не менее 120 кг урана с обогащением на уровне 20% и хранить его внутри страны в течение двух месяцев.

Напомним, 1 января власти Ирана официально сообщили в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о намерении обогащать уран до 20%.

Также сообщалось, что избранный президент США Джо Байден намерен возобновить ядерную сделку с Ираном. В частности, Вашингтон готов вернуться к соглашению и снять все санкции, если Иран будет строго соблюдать условия сделки.

МинПром

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