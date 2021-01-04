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POSCO будет поставлять металл для судов, работающих на СПГ

04.01.21 13:45 , МеталлТорг
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Как сообщает Business Korea, компания POSCO сфокусируется на судах, работающих на сжиженном природном газе (СПГ), поскольку ожидается, что мировой спрос на эти экологически чистые суда будет быстро расти.

Топливные баки этих судов изготовлены из специальной стали, поскольку в них хранится СПГ сверхнизких температур.

POSCO ожидает, что рынок топливных баков для СПГ начнет серьезно расти с 2021 года. Поэтому компания рассматривает возможность расширения поставок 9%-ной никелевой стали и высокомарганцевой стали, используемых для топливных баков для СПГ.

Никелевая сталь с 9% является наиболее часто используемой сталью для производства топливных баков для СПГ. Он отличается превосходной прочностью: не ломается даже при температуре минус 163 градуса Цельсия.

POSCO поставила 9% никелевой стали для строительства первых в мире балкеров, работающих на СПГ (Eco и Green), которые были построены Hyundai Samho Heavy Industries. Церемония прошла на верфи компании в Мокпхо, провинция Южная Чолла, 11 декабря 2020 г.

Сталь с высоким содержанием марганца также используется для топливных баков СПГ. POSCO самостоятельно разработала высокомарганцевую сталь. По качеству высокомарганцовистая сталь мало чем отличается от 9%-ой никелевой стали. Но у нее есть преимущество, так как марганец дешевле никеля, а его запасы более значительны. POSCO начала исследования в области стали с высоким содержанием марганца в 2008 году и завершила разработку технологии массового производства в 2013 году.

Исследовательский институт POSCO прогнозирует, что мировой рынок судов, работающих на СПГ, вырастет с 20 трлн вон в 2020 году до 130 трлн вон в 2025 году. Он прогнозирует, что к 2029 году будет заказано от 2500 до 3000 судов, работающих на СПГ. Он также прогнозирует, что 60% построенных в Корее кораблей, в 2030 году будут работать на СПГ.

МинПром

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