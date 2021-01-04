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Укрзализныця отдаст в концессию все непрофильные активы

04.01.21 13:14 , znaj.ua
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Непрофильные активы "Укрзализныци", в том числе и медучреждения, будут переданы в концессию. Об этом заявил глава "Укрзализныци" Владимир Жмак в интервью "Минтрансу".

По его словам, "Укрзализныця" сейчас определяется относительно судьбы непрофильных активов компании, которые могут быть переданы в концессию.

"Есть разные формы. Самая интересная из них-концессия. У нас в стране есть уже два успешных примера концессии – это порт Ольвия и порт Херсон, и мы хотели бы использовать имеющиеся наработки. Например, мы имеем хозяйственные дворы, которые можно использовать как сухие порты.",- рассказал Жмак.

Что касается медицинских учреждений "Укрзализныци", то, по мнению руководителя компании, они также могут быть переданы в концессию, а сотрудники компании получат медицинскую страховку. Но в этом случае есть несколько условий, подчеркнул В.Жмак, в частности – сохранение рабочих мест и работников.

"Можно сеть из восьми больниц передать в концессию, с обязательным сохранением трех условий: работники, профиль и гарантированный объем инвестиций с дальнейшим развитием этих комплексов. А железнодорожников мы хотим застраховать. Это позволит им чувствовать себя спокойно и быть уверенными, что они могут обратиться в любое лечебное учреждение", - сказал В.Жмак.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что продажа непрофильных активов "Укрзализныци", таких как медицинские учреждения, санатории и базы отдыха, привокзальные кафе, позволит компании сократить расходы на десятки миллиардов гривен на год.

В свою очередь народный депутат Украины Вадим Галайчук заявил, что Украина должна как можно быстрее реформировать "Укрзализныцю". Это позволит увеличить возможности для реализации транзитного потенциала страны и быстрее выполнить свои обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

МинПром

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