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Концепция реформирования угольной отрасли ждет утверждения Кабмином

04.01.21 12:45 , OilPoint
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Концепция реформирования угольной отрасли прошла согласование со всеми заинтересованными органами и готова к утверждению Кабинетом министров.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Максим Немчинов в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"По моему прогнозу, в первые дни нового года концепция может быть согласована правительственным комитетом и после этого утверждена на последующем заседании правительства. Ожидаем, что уже в средине января она вступит в действие", – сказал он

По его словам, концепция сохранила ранее анонсированные подходы.

"Государственного угледобывающего сектора быть не должно. Часть шахт станет ресурсной базой "Центрэнерго" с последующей приватизацией, часть будет приватизирована отдельно, остальные будут ликвидированы", – рассказал М.Немчинов.

Замминистра подчеркнул, что одним из важнейших вопросов концепции является социальная защита работников предприятий, подлежащих ликвидации, и жителей тех населенных пунктов, вкоторых они расположены.

"Здесь мы действуем совместно с Министерством развития громад и территорий, которое отвечает за трансформацию угольных регионов", – сказал М.Немчинов.

Напомним, что 20 июля исполняющая в то время обязанности министра энергетики Минэнерго Ольга Буславец сообщила, что разработанная ведомством программа развития угольных регионов предусматривает поэтапное закрытие угледобывающих предприятий.

МинПром

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