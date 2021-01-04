Концепция реформирования угольной отрасли ждет утверждения Кабмином Концепция реформирования угольной отрасли прошла согласование со всеми заинтересованными органами и готова к утверждению Кабинетом министров.



Об этом заявил заместитель министра энергетики Максим Немчинов в интервью агентству Интерфакс-Украина.



"По моему прогнозу, в первые дни нового года концепция может быть согласована правительственным комитетом и после этого утверждена на последующем заседании правительства. Ожидаем, что уже в средине января она вступит в действие", – сказал он



По его словам, концепция сохранила ранее анонсированные подходы.



"Государственного угледобывающего сектора быть не должно. Часть шахт станет ресурсной базой "Центрэнерго" с последующей приватизацией, часть будет приватизирована отдельно, остальные будут ликвидированы", – рассказал М.Немчинов.



Замминистра подчеркнул, что одним из важнейших вопросов концепции является социальная защита работников предприятий, подлежащих ликвидации, и жителей тех населенных пунктов, вкоторых они расположены.



"Здесь мы действуем совместно с Министерством развития громад и территорий, которое отвечает за трансформацию угольных регионов", – сказал М.Немчинов.



Напомним, что 20 июля исполняющая в то время обязанности министра энергетики Минэнерго Ольга Буславец сообщила, что разработанная ведомством программа развития угольных регионов предусматривает поэтапное закрытие угледобывающих предприятий.



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