В ТОП-15 крупнейших стальных компаний мира более половины – китайские По данным Всемирной стальной ассоциации (WSA) среди 15 крупнейших стальных компаний мира доля китайских производителей стали составляет 53%.



Рейтинг на сегодня выглядит так: 15. Hyundai Steel (Южная Корея) - 21,6 млн тонн. 14. Nucor Corporation (США) - 23,1 млн тонн. 13. Valin Steel Group (Китай) - 24,3 млн тонн.

12. JFE (Япония) - 27,4 млн тонн. 11. Shandong Iron and Steel Group (Китай) - 27,6 млн тонн. 10. Shougang (Китай) - 29,3 млн тонн. 9. Tata Steel (Индия) - 30,2 млн тонн. 8. Jianlong Steel (Китай) - 21,6 млн тонн. 7. Ansteel Group (Китай) - 39,2 млн тонн. 6. Jiangsu Shagang (Китай) - 41,1 млн тонн. 5. POSCO (Южная Корея) - 43,1 млн тонн. 4. Hesteel Group (Китай) - 46,6 млн тонн. 3. Nippon Steel (Япония) - 51,7 млн тонн. 2. China Baowu Steel Group (Китай) - 95,5 млн тонн. 1. ArcelorMittal (Люксембург) - 97,1 млн тонн.



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