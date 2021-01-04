Мы должны плавить сталь без выбросов углерода – Nippon Steel

Nippon Steel, крупнейший производитель стали в Японии, будет стремиться заменить использующие уголь доменные печи на водородную технологию, преследуя свою цель - выплавку стали без выбросов углерода, сообщил Nikkei президент компании Эйдзи Хашимото.
"Чтобы резко сократить выбросы, у нас нет другого выбора, кроме как использовать водород вместо угля. Существующий метод доменного производства чугуна использует углерод угля для удаления кислорода из железной руды. Газ, образующийся в процессе, почти полностью используется в качестве источника энергии на металлургическом комбинате. Это очень рациональный процесс, но при реакции углерода и кислорода образуется CO2", - отметил Э.Хашимото.
Это соответствует цели премьер-министра Ёсихиде Суги по сокращению выбросов парниковых газов до нуля к 2050 году и планам избранного президента США Джо Байдена по защите окружающей среды.
Э.Хашимото также подчеркнул, что государственная поддержка будет иметь решающее значение для того, чтобы Япония могла конкурировать с США и Китаем в производстве стали 21 века.
«Стоимость разработки будет огромной. Если мы будем использовать водород, температура в доменной печи упадет, и будет трудно поддерживать высокую температуру, необходимую для плавки железной руды, - рассказал глава Nippon Steel. - Многие доменные печи построены более 50 лет назад, и реконструировать их, вкладывая большие средства, нецелесообразно".
Э.Хашимото напомнил, что Nippon Steel стремится увеличить свои мощности по производству стали с 70 млн тонн в год в настоящее время до 100 млн тонн за счет приобретения зарубежных металлургических заводов.