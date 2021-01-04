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Нефть дорожает в ожидании встречи ОПЕК

04.01.21 10:20 , Интерфакс
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Цены на нефть поднимаются в первый рабочий день нового года в ожидании решений ОПЕК+ относительно объемов добычи нефти в феврале.

Перспективы рынка в первом полугодии 2021 года остаются неоднозначными, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в воскресенье, 3 января, отметив, что странам организации необходимо принимать во внимание множество потенциальных рисков.

Тем временем, ситуация с коронавирусом в мире остается неблагоприятной. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о возможности ужесточения карантинных мер в Англии, в то время как Япония рассматривает возможность очередного введения чрезвычайного положения в стране.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:45 по Москве в понедельник составила 52,5 долл. за баррель, что на 0,7 долл. (1,35%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 31 декабря эти контракты подорожали на 0,17  долл.(0,3%) - до 51долл. ,8 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени достигла 49,15 долл. за баррель, что на 0,63 долл. (1,3%) выше уровня предыдущих торгов. В минувший четверг, 31 декабря, фьючерсы выросли в цене на 0,17 долл. (0,3%) - до 48,52 долл. за баррель.

По итогам декабрьской встречи страны ОПЕК+ договорились о постепенном увеличении нефтедобычи, резко сокращенной в прошлом году. Таким образом, с 1 января страны ОПЕК+ смогут увеличить добычу нефти в общей сложности на 500 тыс. баррелей в сутки. При этом министры решили собираться каждый месяц с тем, чтобы принимать решения об уровнях добычи в зависимости от ситуации на рынке, но добычу можно будет повысить максимум на 500 тыс. б/с в месяц.

Решение относительно уровней добычи в феврале будет приниматься ОПЕК+ в понедельник. В ходе предварительной встречи, состоявшейся в воскресенье, представители ряда стран, включая Саудовскую Аравию, высказали сомнения в необходимости нового увеличения добычи в феврале, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на участников встречи.

"Мы полагаем, что ОПЕК+ воздержится от наращивания производства нефти в феврале, поскольку заболеваемость COVID-19 продолжает расти, а вакцины внедряются медленнее, чем ожидалось", - отмечает аналитик по сырьевому рынку RBC Capital Markets Хелима Крофт.

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