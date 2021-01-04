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Украинцы снизили покупку новых автомобилей на 3%

04.01.21 09:51
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Всего за прошлый год украинские номера получили 85 500 новых легковых автомобилей, что на 3% меньше показателя 2019 года. Об этом сообщает Укравтопром.

В частности, в декабре украинцы приобрели и зарегистрировали рекордное для 2020 году количество новых легковых автомобилей — 9801 шт. В результате, по сравнению с прошлым годом декабрьский рынок вырос на 7 процентов.

По сравнению с другими европейскими рынками падения автопродаж в Украине не выглядит так драматично”, — говорится в сообщении ассоциации.

Однако причиной этого по их сообщению крайне низкая потребительская активность на рынке новых авто еще до пандемии COVID-19, вызванная как падением покупательной способности населения, ориентированного на сегмент недорогих автомобилей, так и политикой либерализации импорта бывших в эксплуатации машин.

По итогам года первое место рейтинга марок на рынке новых легковых авто завоевала RENAULT — 14360 автомобилей. Самой популярной моделью этой французской марки стала Renault Duster — 5534 регистраций за двенадцать месяцев.

МинПром

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