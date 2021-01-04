Black Iron оценила затраты на строительство ГОКа в Кривом Роге Канадская горнорудная компания Black Iron, реализующая проект по созданию нового железорудного производства в Кривом Роге (Днепропетровская обл.), оценила затраты на реализацию проекта в $505 млн, из которых ТЭО — $452 млн, сообщает Интерфакс-Украина.



Согласно пресс-релизу компании, к расходам в рамках ТЭО финансовым советником Black Iron добавлены также финансовые и налоговые расходы, не включая механизм перерасхода средств или гарантию, которая может потребоваться кредиторами с преимущественным долгом — в размере дополнительных 5-15%.



В компании видят такие источники покрытия этих затрат: роялти-финансирование — $100 млн, строительные компании — $65 млн, прямое банковское финансирование — $260-300 млн и договор о покупке будущей железорудной продукции со сталелитейным заводом или международным торговым домом.



Как отмечается в релизе, в настоящее время осуществляется двухэтапный процесс отбора претендентов на потенциальных инвесторов. Первый этап этого процесса завершился 9 октября 2020 года, и избранные группы были приглашены на второй этап, который, вероятно, будет включать либо виртуальные, либо личные посещения объектов.



Перед началом отбора компания отмечала, что интерес к проекту со стороны групп, занимающихся добычей железной руды, значительно возрос с учетом резкого увеличения цен на железную руду, а также планы Китая диверсифицировать зависимость от австралийского сырья. В частности, проектом в Украине интересуются стороны, уже успешно прошедшие комплексную юридическую проверку, такие как Glencore.



После подписания договора купли-продажи компания рассчитывает заключить обязательное соглашение со строительной компанией для обеспечения своих инвестиций. Ожидается, что после этого банки, экспортно-кредитные агентства и роялти-инвестор проведут комплексную проверку параллельно с завершением Black Iron обновленного ТЭО и оценки воздействия на окружающую среду для обеспечения баланса финансирования строительства проекта.



Также сообщается, что в дополнение к объявлению от 22 декабря 2020 года о подписании Black Iron условий роялти-контракта на $100 млн на срок эксплуатации рудника под 6,75% роялти от первоначальной добычи 4 млн тонн в год, Фондовая биржа Торонто (TSX) рассмотрела эту сделку и условно одобрила предоставление 30 млн варрантов Perpetual Iron LLC за содействие и поддержку переговоров с инвестором. Если Black Iron не заключит обязательное окончательное соглашение с этим инвестором до 22 декабря 2022 года, все варранты, выданные Perpetual, истекут. Выдача варрантов подлежит окончательному утверждению на фондовой бирже Торонто.



Срок окупаемости проекта оценивается в 2,9 года, запасы сырья — 411 млн тонн, срок службы проекта — 17 лет. Себестоимость выпуска 1 тонны ЖРС — $32,63.



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