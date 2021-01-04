Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Торговый дефицит Украины в 2020 году сократился более, чем вдвое

04.01.21 08:20 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Торговый дефицит Украины снизился более чем в два раза по итогам минувшего 2020 года - с $10,22 млрд до $4,9 млрд, отмечает замминистра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка.

"В долларах экспорт за целый год составил 49,32 млрд долларов, на 1,70% меньше, чем за 2019 год. В кризисный год такой показатель является очень хорошим. Особенно положительным является сокращение торгового дефицита более чем вдвое. С 10,22 млрд долл. минуса 2019-го осталось 4,9 млрд", - написал Качка в пятницу в Facebook.

Он особо отметил динамику декабря, когда экспорт составил $4,88 млрд, что больше на $150 млн по сравнению с предыдущим месяцем и на $760 млн, чем в декабре 2019 года.

"Секрет декабрьских цифр довольно простой - по всему миру бешеными темпами растут цены на металл и на руду. Экспорт по 72-й группе в декабре составил 715 млн. долл. (в ноябре это было 572 млн и в декабре 2019 - 522 млн)", - написал Качка.

По его словам, экспорт руды из Украины в 2020 году составил $4,42 млрд, что на 23% больше, чем в 2019 году, при этом показатели черной металлургии ($7,7 млрд) и изделий из нее ($0,88 млрд) оказались меньше на 12% и 15% соответственно, чем в 2019 году.

Кроме того, из-за сокращения урожая физический экспорт зерновых оказался в 2020 году меньше, чем в 2019-м году. "Но это уменьшение физического экспорта компенсировано ростом цены", - отметил Качка.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:17
В ТОП-15 крупнейших стальных компаний мира более половины – китайские
12:04
Украина экспортировала больше металлопродукции, но за меньшие деньги
11:54
За месяц Украина потратила почти 8 млрд грн с Единого казначейского счета
11:31
В Индии покупатели и производители стали конфликтуют из-за цен на металл
11:11
Китайские сталевары третий месяц подряд наращивают экспорт
10:42
Мы должны плавить сталь без выбросов углерода – Nippon Steel
10:20
Нефть дорожает в ожидании встречи ОПЕК
09:51
Украинцы снизили покупку новых автомобилей на 3%
09:09
Black Iron оценила затраты на строительство ГОКа в Кривом Роге
08:57
В 2020 году транзит газа через Украину снизился на 38%
08:08
Норвежская DNV GL отказалась сертифицировать Северный поток-2
31.12.20
13:55
Украина подписала СРП по семи нефтегазовым участкам
13:30
Каждый пятый украинец работает нелегально
13:09
Восстановление Минагрополитики – пример непоследовательности Кабмина
12:59
Украинским металлургам нужно искать новые рынки сбыта
12:23
В Украине ускорились темпы строительства
11:58
Азербайджан начал поставки газа в Европу
11:37
Украинский рынок нужно защитить от демпингового импорта - Шпенов
11:14
Украинские вагоностроители могут рассчитывать на получение новых заказов
10:57
Россия ускорит прокладку Северного потока-2, не дожидаясь санкций США
30.12.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!