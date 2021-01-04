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Норвежская DNV GL отказалась сертифицировать Северный поток-2

04.01.21 08:08
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Норвежская компания DNV GL, которая должна была сертифицировать газопровод "Северный поток-2" по окончании его строительства, отказалась предоставлять эту услугу после новых санкций США.

Напомним, что Конгресс США утвердил военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".

Норвежская организация Det Norske Veritas GL не сможет выдать газопроводу "Северный поток-2", который строит "дочка" Газпрома Nord Stream 2, сертификат соответствия. Без такого сертификата начало работы газопровода невозможно.

Американские санкции, вступившие в силу 1 января с принятием Конгрессом США оборонного бюджета, запрещают иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации трубопровода. Им дано 30 дней на то, чтобы покинуть проект, в противном случае они попадут под санкционные ограничения США.

"DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе. Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки проекта", – говорят в организации.

Для справки: Компания Det Norske Veritas GL является партнером работающего газопровода "Северный поток" и строящегося "Северного потока-2". Первый газопровод проходит ежегодную сертификацию DNV GL с 2012 года. Процедуры проверки DNV направлены на то, чтобы минимизировать риски от проекта для жизни людей, имущества и окружающей среды.

Инспекция и сертификация газопровода обязательна на его датском участке, строительство которого еще не началось. Предполагается, что российская трубоукладочная баржа "Фортуна" при поддержке других российских судов должна приступить к строительству датской секции в середине января текущего года.

МинПром

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