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Восстановление Минагрополитики – пример непоследовательности Кабмина

31.12.20 13:09
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Народный депутат Муса Магомедов назвал восстановление Министерства аграрной политики примером непоследовательности правительства.

"Цели вроде бы правильные, но, если посмотреть на реанимацию Минагрополитики с точки зрения административной реформы, возникают вопросы к Кабмину. Судите сами: до начала работы парламента IX созыва было 19 министерств, 25 министров. С августа 2019 года стало 15 министерств и 17 министров. А к концу 2020 года – уже 20 министерств и 23 министра. Согласитесь, такую политику власти сложно назвать последовательной", - сказал он.

Нардеп также обратил внимание на то, что Минагрополитики восстановлено, новый министр назначен, а финансирование деятельности министерства в принятом бюджете нет. "Надеюсь, наша аграрная политика в следующем году не будет такой же неоднозначной", - добавил политик.

М.Магомедов подчеркнул, что сегодня Украина пребывает одновременно в экономическом, конституционном и карантинном кризисах. В этих условия власть должна экономить каждую гривну налогоплательщиков.

"Открывать и закрывать министерства – это не то что сегодня нужно стране. Думаю, будет правильно, если правительство в начале 2021 года отчитается перед парламентом о работе своих министерств за 2020 год. У депутатов накопилось немало вопросов", - резюмировал М.Магомедов.

МинПром

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