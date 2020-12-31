Украинским металлургам нужно искать новые рынки сбыта Как никогда актуальным становится вопрос выхода украинских производителей металлопродукции на новые рынки сбыта. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.



"Сделать это будет сложно, учитывая растущую экспансию китайского металла. Правительству следует обратить особое внимание на ГМК в 2021 году, чтобы помочь бизнесу избежать потерь на внешних рынках", - сказал он.



Нардеп обратил внимание на то, что на ввоз украинских бесшовных труб в зону ЕврАзЭС действует пошлина в размере 4,32%-18,96% от таможенной стоимости. Решение о введении защитных мер вступило в силу 26 февраля 2016 года после проведения антидемпингового расследования.



Пошлина устанавливалась сроком на 5 лет, и в феврале 2021 года ее действие должно было закончиться. Однако в октябре 2020-го Евразийская экономическая комиссия открыла новое расследование. В соответствии с нормами ЕвраАзЭС оно может длиться в течение 12 месяцев.



Учитывая стремление влиятельного промышленного лобби РФ закрыть рынок для украинских производителей, раньше осени 2021 года расследование вряд ли завершится. Это значит, что экспортная пошлина будет действовать.



Инициатором антидемпингового расследования выступил ряд российских компаний. По их мнению, снижение цен на украинские нержавеющие бесшовные трубы в пределах 27,8% в долларовом эквиваленте привело к нарушению условий конкуренции и убыткам российских производителей.



По итогам января-октября 2020-го в Украине зафиксировано снижение производства труб на 27%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Если к ограничениям на экспорт в ЕврАзЭс добавятся аналогичные экспортные квоты от GCC (Совет сотрудничества стран залива), то в 2021-м году украинским меткомбинатам придется работать в сложных условиях.



МинПром



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