Азербайджан начал поставки газа в Европу Азербайджан начал коммерческие поставки газа по Трансадриатическому газопроводу (TAP), сообщает Министерство энергетики страны. ТАР является частью Южного газового коридора, проходящего от Баку до Италии. В рамках проекта планируется транспортировать в Европу 10 млрд куб. м азербайджанского газа в течение 25 лет.



Как уточняется в пресс-релизе Минэнерго Азербайджана, 8 млрд куб. м газа будет поставлено в Италию, 2 млрд куб. м — в Грецию и Болгарию. Остальной объем газа планируется экспортировать на соседние рынки.



"Стратегическая цель Южного газового коридора достигнута с началом поставок азербайджанского коммерческого газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу... Поставка газа на юг Европы из нового источника не только обеспечивает потребителей энергией на более выгодных условиях и способствует декарбонизации, но и служит для соединения континента с Каспийским регионом",— добавили в министерстве.



Строительство ТАР началось в 2016 году и было закончено в октябре 2020-го, проект обошелся в €4,5 млрд. Общая протяженность газопровода — 878 км, газ транспортируется с азербайджанского месторождения Шах-Дениз. Благодаря пропускной способности газопровода его мощность можно нарастить до 20 млрд куб. м в год.



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