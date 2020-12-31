Украинский рынок нужно защитить от демпингового импорта - Шпенов В 2021 году правительству следует уделить особое внимание защите наших производителей от растущих объемов демпингового импорта в машиностроении и металлургии. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.



"Здесь эффективными будут не только ограничительные меры, но и частичная локализация производства, по которой наш Комитет подготовил соответствующий законопроект", - отметил он.



Д.Шпенов напомнил, что на протяжении 2020 года Минэкономики ввело 29 ограничительных мер для защиты интересов внутреннего производителя. Еще 9 расследований в отношении импорта на сумму 4,9 млрд грн находятся в активной фазе.



В сумме, указанные ограничения сохранили украинским компаниям 11,7 млрд грн прибыли. Ограничения относительно импорта товаров и продукции из РФ в этом году составили 18,5 млрд грн.



Одним из основных импортеров после России, в отношении которых Украина инициирует защитные меры, является Китай. Каждая третья труба на нашем рынке - китайская. Поэтому, украинский производитель нуждается в защите государства от дешевого демпинга из КНР. В отношении продукции из Китая антидемпинговые квоты были введены на импорт бесшовных нержавеющих труб сроком на 5 лет. Также ведется расследование в отношении импорта проката из углеродистой стали.



"Что касается защиты интересов украинских компаний на внешних и внутреннем рынках, то в совокупности к концу 2020-го нам удалось получить упрощенный доступ к тайскому рынку металлопроката, и рынку металлопродукции ЕС, который сегодня занимает 26% экспорта Украины. И это несмотря на наращивание протекционистских барьеров со стороны Евросоюза", - отметил Д.Шпенов.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



