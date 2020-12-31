Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украинский рынок нужно защитить от демпингового импорта - Шпенов

31.12.20 11:37
печать
размер текста:

В 2021 году правительству следует уделить особое внимание защите наших производителей от растущих объемов демпингового импорта в машиностроении и металлургии. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.

"Здесь эффективными будут не только ограничительные меры, но и частичная локализация производства, по которой наш Комитет подготовил соответствующий законопроект", - отметил он.

Д.Шпенов напомнил, что на протяжении 2020 года Минэкономики ввело 29 ограничительных мер для защиты интересов внутреннего производителя. Еще 9 расследований в отношении импорта на сумму 4,9 млрд грн находятся в активной фазе.

В сумме, указанные ограничения сохранили украинским компаниям 11,7 млрд грн прибыли. Ограничения относительно импорта товаров и продукции из РФ в этом году составили 18,5 млрд грн.

Одним из основных импортеров после России, в отношении которых Украина инициирует защитные меры, является Китай. Каждая третья труба на нашем рынке - китайская. Поэтому, украинский производитель нуждается в защите государства от дешевого демпинга из КНР.  В отношении продукции из Китая антидемпинговые квоты были введены на импорт бесшовных нержавеющих труб сроком на 5 лет. Также ведется расследование в отношении импорта проката из углеродистой стали.

"Что касается защиты интересов украинских компаний на внешних и внутреннем рынках, то в совокупности к концу 2020-го нам удалось получить упрощенный доступ к тайскому рынку металлопроката, и рынку металлопродукции ЕС, который сегодня занимает 26% экспорта Украины. И это несмотря на наращивание протекционистских барьеров со стороны Евросоюза", - отметил Д.Шпенов.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 22
Новости партнеров
новости
13:55
Украина подписала СРП по семи нефтегазовым участкам
13:30
Каждый пятый украинец работает нелегально
13:09
Восстановление Минагрополитики – пример непоследовательности Кабмина
12:59
Украинским металлургам нужно искать новые рынки сбыта
12:23
В Украине ускорились темпы строительства
11:58
Азербайджан начал поставки газа в Европу
11:14
Украинские вагоностроители могут рассчитывать на получение новых заказов
10:57
Россия ускорит прокладку Северного потока-2, не дожидаясь санкций США
10:37
С 1 января для 98% украинской продукции гарантирован свободный доступ на рынок Великобритании
10:21
ВостГОК из-за непоступления денег не намерен возобновлять работу 4 января
09:56
Создание энергомоста из Украины в Европу отложили
09:31
С 1 января Сербия перестанет получать газ через Украину
09:11
Энергоатом ожидает получить по итогам года около 7,6 млрд грн убытка
08:40
Нафтогаз решил торговать своим газом на бирже
08:15
Зеленский подписал закон "О внутреннем водном транспорте"
30.12.20
17:53
Пандемия вызвала резкое увеличение числа новых предприятий по всему миру
17:43
Рост стоимости квот на выбросы СО2 ускорит экотрансформацию промышленности
17:35
Отмена льготного тарифа на электроэнергию повысит уровень инфляции
17:15
Зоря-Машпроект получила заказ на ремонт 9 двигателей для ГТС за 370 млн грн
16:58
Тигипко окончательно оформил сделку по покупке Днепрометиза
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!