Украинские вагоностроители могут рассчитывать на получение новых заказов Продление запрета на ввоз ж/д вагонов из Российской Федерации и программа по обновлению парка "Укрзализныци" дает надежду на получение крупных госзаказов для украинских производителей железнодорожных вагонов. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.



"В 2021 году "Укразализныця" запланировала масштабное обновление вагонного парка. Если компании удастся привлечь запланированные инвестиции в объеме 27 млрд грн, в выигрыше могут оказаться отечественные машиностроители и металлурги", - сказал он.



М.Магомедов также отметил, что перспектива нарастить объемы производства есть и металлургов вследствие ожидаемого роста внутреннего спроса на металлопродукцию.



"Все это станет возможным, если профильное промышленное Министерство и "УЗ" совместно с бизнесом грамотно спланируют инвестиционные процессы. Деньги должны оставаться в Украине и работать на украинские компании. Сегодня это вопрос выживания для промышленности и то, как он будет решен, во многом зависит от власти", - уверен он.



Как известно, правительство Украины решило продлить запрет на ввоз ж/д вагонов из Российской Федерации. Решение Кабмина вступило в силу 30 декабря 2020 года, запрет продлиться еще год. Указанное решение распространяется на те вагоны, ранее принадлежавшие компаниям-резидентам из России или входившим в парк железнодорожной службы РФ. Кроме этого, по инициативе Министерства экономики на протяжении года будет также действовать запрет на временный ввоз российских ж/д вагонов на территорию Украины.



МинПром



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