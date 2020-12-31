Россия ускорит прокладку Северного потока-2, не дожидаясь санкций США Россия ускоряет работы по строительству газопровода "Северный поток-2" до того, как США ужесточат санкции против этого спорного проекта, целью которого является увеличение поставок природного газа в Германию.



По словам представителя оператора проекта "Северный поток-2", строительство этого газопровода, длина которого составляет 1230 километров, достигло значимого этапа в понедельник: была закончена укладка труб в исключительной экономической зоне Германии. Одним из следующих этапов будет возобновление работ в датском секторе Балтийского моря, где будет проложена большая часть остающихся участков 157-километровой линии трубопровода.



Возобновление работ по строительству "Северного потока-2" можно считать победой российского президента Владимира Путина и главного российского экспортера природного газа компании "Газпром". После завершения всех работ этот проект позволит России увеличить поставку природного газа в Европу в обход проходящего по территории Украины традиционного транспортного коридора. Соединенные Штаты и государства Восточной Европы считают, что "Северный поток — 2" сделает Германию и Европейский союз слишком зависимыми от российского природного газа.



"Предстоит уложить примерно 120 километров труб в водах Дании и примерно 30 километров в исключительной экономической зоне Германии, — сообщили представители "Северного потока-2" во вторник по электронной почте в ответ на направленный вопрос. — Мы не уполномочены сообщать дополнительные детали строительства. Мы проинформируем о дальнейших работах в море в надлежащее время".



Работы над этим проектом, стоимость которого составляет 9,5 млрд евро (11,6 млрд долл.), были остановлены год назад из-за введенных Соединенными Штатами санкций, а возобновились они ранее в этом месяце после того, как "Газпром" направил в район строительства судно-трубоукладчик. С 15 января для продолжения строительства "Северного потока-2" может использоваться судно "Фортуна", а помощь ему будут оказывать "Мурман", "Балтийский исследователь" и другие суда.



Об этом на прошлой неделе сообщили представители Морского ведомства Дании (Danish Maritime Authority). На основании полученного от Дании разрешения оператор проекта "Северный поток-2" еще до начала работ должен предоставить обновленный график продолжения строительства датскому Энергетическому агентству. Что касается "Фортуны", то она способна прокладывать 1 километр трубопровода в день.



В любом случае, как считают аналитики, трубопровод "Северный поток-2", если ориентироваться на оптимистический сценарий, может быть введен в строй уже в конце 2021 года.



"Я твердо убежден, что строительство этого трубопровода будет завершено, — сказал в среду в беседе с корреспондентом немецкой газеты Rheinische Post главный исполнительный директор компании "Юнипро" (Uniper SE) Андреас Ширенбек. — Нет необходимости в том, чтобы людям нравился этот проект, но он нужен Европе".



Немецкие коммунальные предприятия выступают в роли главных кредиторов этого проекта.



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