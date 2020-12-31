С 1 января для 98% украинской продукции гарантирован свободный доступ на рынок Великобритании В 2020 году было заключено Соглашение о свободной торговле Украины с Великобританией, которое вступит в действие с 1 января 2021 года. В частности, документ предоставит свободный доступ на британский рынок для 98% украинской продукции, а с 2023 года для Украины будет либерализованы оставшиеся 2%.



"Это знаковое событие для нас, ведь важно было не только подписать Соглашение с Великобританией, но и согласовать это с Европейским Союзом, учитывая подписанное ранее соглашение об ассоциации. Нам удалось достичь хороших результатов, поскольку наши показатели торговли с Евросоюзом не были изменены", - отметил Игорь Петрашко во время итоговой пресс-конференции.



Соглашение значительно улучшит баланс и структуру двусторонней торговли между Украиной и Соединенным Королевством, обеспечит убедительные возможности для бизнеса, выгодное сотрудничество с украинскими партнерами.



Также Минэкономики Украины проводит подготовку к новым соглашениям с Тунисом, Египтом, Иорданией, Вьетнамом, Индонезией и Китаем. Кроме того, Украина расширяет возможности для преференциального экспорта товаров на рынки ЕС, Норвегии, Исландии, Швейцарии и Грузии в рамках Региональной конвенции "ПанЕвроМед".



Среди других результатов международного сотрудничества - активизация работы по "промышленному безвизу", который предоставит дополнительные торговые преференции для украинских экспортеров, и признание украинской системы сертификации семян странами ЕС, что позволяет Украине полноправно участвовать в международной торговле семенами.



"Это шаг к признанию того, что украинская аграрная продукция будет и в дальнейшем расширять свое присутствие на европейском рынке", - подчеркнул министр.



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