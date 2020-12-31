ВостГОК из-за непоступления денег не намерен возобновлять работу 4 января Администрация ГП "ВостГОК" обратилась к коллективу комбината, профсоюзным лидерам, активистам, неформальным лидерам с просьбой не употреблять радикальных действий по перекрытию общенациональных трасс в связи с нарушением сроков возобновления работы горных комплексов шахт.



Денежные средства на комбинат ГП "ВостГОК" для возобновления работы производства урановых шахт, остановленных 7 декабря так и не поступили, что стало причиной срыва сроков запуска горного комплекса шахт с 4 января 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе единственного уранодобывающего предприятия Украины в среду вечером.



"Шахты не обеспечены сегодня материалами, средствами и реагентами в достаточном объеме для безопасного восстановления работы в установленные сроки. Учитывая вышеизложенные обстоятельства, восстановить работу шахт с 4 января 2021 и обеспечить их безопасную эксплуатацию нет возможности. Запустить шахты в производство возможно не раньше, чем через 3-5 дней с момента поступления необходимых средств на ВостГОК", - говорится в сообщении.



30 декабря состоялась двусторонняя встреча руководства ГП "ВостГОК" и ГП "НАЭК "Энергоатом". Состоялся конструктивный диалог о дальнейшем сотрудничестве и поиска путей выхода комбината из сложной финансово-экономической ситуации. Руководства НАЭК и ВостГОК готовы активно включиться в работу по разработке дорожной карты скорейшего вхождения комбината в состав компании. Стороны обсудили ключевые вопросы и определились с дальнейшими шагами, которые обусловят комплекс мероприятий по объединению предприятий.



Администрация ГП "ВостГОК" призвала всех работников предприятия, руководителей профсоюзных организаций, действующих на комбинате, местных лидеров не принимать радикальных действий, а вместе с руководством комбината создать условия для решения финансовых вопросов и скорейшего налаживания продуктивной работы комбината в рамках конструктивного диалога на уровне руководителей компаний с участием всех заинтересованных сторон.



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