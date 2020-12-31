Создание энергомоста из Украины в Европу отложили Подписание соглашения о строительстве энергомоста в Европу, за счет которого планируется экспорт электроэнергии с блока №2 Хмельницкой АЭС, перенесено на середину 2021 года.



Об этом в интервью "Лиге" сказал и. о. президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, сообщает Укринформ.



"Этот проект практически готов. Осталось только поставить подпись. Минэнерго должно подписать с Консорциумом в составе компаний: Westinghousе, ЕDF Trading и Полэнергия партнерское соглашение. Консорциум выиграл тендер на участие в проекте еще при министре (энергетики - ред.) Игоре Насалике. Этот проект прошел уже все нужные процедуры. Объем инвестиций Консорциума в нем составляет около 270 млн евро", - сказал П.Котин.



По его словам, после отставки И.Насалика "дата подписания постоянно переносится".



В начале декабря Министерство энергетики вновь перенесло подписание соглашения о строительстве энергомоста на середину 2021 года, добавил Котин.



Как сообщалось, за счет денег, вырученных от экспорта электроэнергии Хмельницкой АЭС в Польшу, "Энергоатом" планировал построить энергоблоки №3 и №4 Хмельницкой АЭС. На данный момент Польша не поддерживает реализацию проекта.



Кроме того, в 2023 году планируется синхронизация энергоситем Украины и Европы.



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