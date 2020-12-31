С 1 января Сербия перестанет получать газ через Украину Сербия с начала газовых суток 1 января 2021 года начнет получать российский газ по газопроводу "Турецкий поток" через Черное море, Турцию и Болгарию. Сейчас российский газ в республику идет через Украину.



По сообщению агентства Tanjug, президент страны Александр Вучич 1 января откроет новый газопровод (его в Сербии называют "Балканский поток"), который проходит через Сербию от болгарской до венгерской границы. Запуск трубы запланирован на начало газовых суток - 06:00 утра по местному времени (08:00 МСК) в Госпожинцах недалеко от Нови-Сада - промышленного центра страны.



Газопровод "Турецкий поток", по которому российский газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы, заработал в январе 2020 года. Первыми газ по нему получили Турция, Болгария, Греция и Македония. Строительство 474-километрового участка через Болгарию в Сербию затянулось на год из-за судов между строителями и пандемии. Позднее газ "Турецкого потока" через Сербию должен дойти до Венгрии, а потом и до Австрии.



В 2019 году Сербия купила у "Газпрома" 2,135 млрд куб. м газа; за 10 месяцев 2020 года отбор сократился на 41% - до 960 млн куб. м.



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