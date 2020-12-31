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Энергоатом ожидает получить по итогам года около 7,6 млрд грн убытка

31.12.20 09:11 , Бизнес Цензор
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По итогам 2020 года НАЭК "Энергоатом" ожидает получить около 7,6 млрд грн убытка, по сравнению с чистой прибылью по итогам 2019 года в размере 4 млрд грн.
Об этом и.о. президента "Энергоатома" Петр Котин сообщил в интервью LIGA.net.

"По итогам года "Энергоатом" получит около 7,6 млрд грн убытка. Но они лишь на бумаге. Это не значит, что у компании нет денег и она не может нормально работать. Убытки – из-за долгов перед компанией", – сказал П.Котин.

Глава "Энергоатома" отметил, что принятое 28 декабря решение Кабинета министров финансовых проблем компании не решит, ведь даже при условии полной оплате поставленной электроэнергии, дефицит "Энергоатома" за первый квартал 2020 года составит 4 млрд грн.

Котин уточнил, что на сегодняшний день диспетчер энергорынка "Укрэнерго" и госпредприятие "Гарантированный покупатель" должны "Энергоатому" около 12 млрд грн.

Еще 12 млрд грн, по словам П.Котина, участники рынка должны "Энергоатому" в рамках старой модели рынка электроэнергии, которая работала до июля 2019 года.

Как сообщалось, Кабинет министров 28 декабря принял решение, которым отменен сниженный тариф на первые 100 кВт-ч потребленной электроэнергии в размере 90 копеек. Таким образом, тариф на первые 100 кВт-ч повышен до 1,68 грн.

Для обеспечения этих тарифов госпредприятие НАЭК "Энергоатом" в рамках выполнения ПСО обязано продавать по двусторонним договорам "Гарантированному покупателю" электроэнергию по цене 150 грн за 1 МВт-ч, а ЧАО "Укргидроэнерго2 – по цене 10 гривен за 1 МВт-ч. Сейчас "Энергоатом" продает электроэнергию "Гарантированному покупателю" для нужд населения по 1 грн за МВт-ч.

МинПром

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