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Нафтогаз решил торговать своим газом на бирже

31.12.20 08:40 , Интерфакс-Украина
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НАК "Нафтогаз Украины" выступил с инициативой выставлять для продажи на товарных биржах не менее 15% добытого газа, такое предложение о добровольных обязательствах компания предоставила Антимонопольному комитету Украины (АМКУ) для рассмотрения во время процедуры получения разрешения на покупку ООО "Надра Юзовская".

"Согласно европейской практике, даже если 10% от добычи продается на бирже, это позволяет обеспечить надлежащий уровень конкуренции на рынке. Мы предложили повышенные обязательства в 15% ресурса собственной добычи", – приводится в сообщении НАК в среду комментарий главы правления компании Андрея Коболева.

Согласно пресс-релизу, расчет 15% объемов осуществляется без учета ресурса газа, реализуемого в рамках специальных обязанностей (ПСО) во исполнение ст.11 закона "О рынке природного газа". АМКУ одобрил предложения "Нафтогаза", поэтому после завершения процесса концентрации компания начнет в обязательном порядке продавать долю газа еще до начала добычи углеводородов на Юзовской участке, уточнил НАК.

Поясняется, что такая инициатива является действенным рычагом для нивелирования потенциальных рисков для конкуренции в случае, если "Нафтогаз" существенно увеличит объемы добычи газа после начала разработки нового участка недр.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" и НАК "Надра Украины" 18 декабря 2020 года подписали договор купли-продажи 99% в уставном капитале ООО "Надра Юзовская", владеющей правом на разведку и добычу углеводородов на Юзовской участке. "Нафтогаз" сможет приобрести окончательного права на указанную долю после получения согласия АМКУ на концентрацию. Кроме того, "Нафтогаз" заключил договор о приобретении 1% уставного капитала ООО "Надра Юзовская", принадлежащий дочернему предприятию НАК "Надра Украины" "Украинский геологический научно-производственный центр", и станет единственным владельцем "Надра Юзовская".

МинПром

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