Зеленский подписал закон "О внутреннем водном транспорте" Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внутреннем водном транспорте". В законе прописано госрегулирование в сфере внутреннего водного транспорта. Об этом сообщает Офис президента.



В частности, устанавливается и ответственность судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте.



Закон полностью вступит в силу с 1 января 2022 года. Однако ряд его статей вступят в силу через три года со дня опубликования документа, то есть 2 января 2021 года.



Штрафы для судовладельцев

Закон предусматривает, что за нарушения на судовладельцев накладываются административно-хозяйственные штрафы.



За загрузку судна внутреннего плавания свыше грузовой марки грозит наказание в размере 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. грн).



Такой же штраф предусмотрен за выход в рейс судна внутреннего плавания, которое не имеет судовых документов или состояние корпуса или судовые механизмы и оборудование которого не отвечают установленным требованиям.



Выход в рейс судна внутреннего плавания, не зарегистрированного в установленном порядке или с отключенным или неисправным оборудованием для автоматической идентификации судна, или с внесенными в такое оборудование недостоверными данными, будут наказывать штрафом в 5 тысяч таких минимумов (85 тысяч гривен).



За перевозку судном груза без оформления транспортного документа, если оно предусмотрено законом или международным договором Украины, предусмотрен штраф в размере тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тысяч гривен).



За осуществление деятельности без внесения в Реестр объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта владельцев речных портов (терминалов) будут штрафовать. Размер наказания составляет 3 тысячи таких минимумов (51 тысяча гривен).



При этом в случае совершения одним лицом двух или более правонарушений штраф налагается за каждое правонарушение в отдельности.



По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, закон также позволит: стимулировать судостроение и восстановление украинских предприятий; либерализовать рынок, допустив суда под иностранным флагом, и стимулировать международную торговлю; провести дерегуляцию отрасли путем введения бесплатного прохождения шлюзов и частичного освобождения судов внутреннего плавания от сборов в морских портах; упростить административные процедуры при регистрации судов и выдачи квалификационных документов.



В Кабинете министров считают, что этот закон даст возможность разгрузить и сохранить дороги, а также создать новые рабочие места.



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