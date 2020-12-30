Рост стоимости квот на выбросы СО2 ускорит экотрансформацию промышленности Учитывая дополнительное давление от внедрения Евросоюзом механизма Carbon Border Adjustment, украинские металлурги вынуждены ускорять экотрансформацию производств. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.



По него мнению, в противном случае пострадает конкурентоспособность, и возникнет риск потерять важный европейский рынок.



"Наш Комитет разработал законопроект, позволяющий промышленным предприятиям направлять на нужды экомодернизации 70% начисленного эконалога. Это даст компаниям необходимый финансовый ресурс и поможет им сохранить экспортные позиции на мировых рынках. Надеюсь, в 2021 г украинский парламент проголосует за этот документ", - рассказал он.



С.Магера отметил, что в 2020 году на 30% подорожали квоты на выбросы углекислого газа. Максимальная стоимость составила 32,03 евро/т. И это несмотря на то, что из-за коронавируса и экономического спада снизился уровень производства и объемы выбросов СО2.



По итогам нынешнего года глобальный объем выбросов СО2 уменьшился на рекордные 7%, или на 2,4 млрд т. Это в 5 раз больше, чем было в кризисном 2009-м. Причина такого подорожания квот – "зеленая трансформация" промышленности, которая набирает обороты в мире. Например, Евросоюз обозначил цель сократить выбросы парниковых газов на 55% уже к 2030 г.



"Чтобы достичь этой цели, ЕС усиливает регулирование в сфере использования ископаемого топлива, - сказал он. – Одним из решений стало сокращение квот, которые выдаются на выбросы. Эксперты прогнозируют, что к 2025 году стоимость таких квот вырастет минимум вдвое"



"Промышленные компании поняли, что необходимо форсировать процессы экотрансформации, так как повышение стоимости квот неизбежно сделает использование ископаемого топлива на производстве невыгодным, несмотря на его относительную дешевизну", - подытожил С.Магера.



МинПром



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