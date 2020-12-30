Пандемия вызвала резкое увеличение числа новых предприятий по всему миру Пандемия коронавируса вызвала резкое увеличение числа новых предприятий во многих крупнейших экономиках мира, поскольку предприниматели стремятся реагировать на быстро меняющиеся потребности людей и компаний, а уволенные работники начинают собственное дело, пишет газета Financial Times.



В последние месяцы число новых зарегистрированных компаний в США, Великобритании, Франции, Германии и Японии существенно возросло, несмотря на серьезный удар, который нанес COVID-19 по глобальной экономической активности.



По данным FT, количество заявок на создание предприятий в Соединенных Штатах подскочило на 82% за три месяца к сентябрю по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года.



Во Франции в октябре было зарегистрировано 84 тыс. новых компаний, что на 20% больше, чем в тот же месяц прошлого года, и является рекордным показателем - при том, что в последние годы в стране уже наблюдался резкий рост создаваемых предприятий. В Германии число зарегистрированных предприятий в последние месяцы по большей части превышает прошлогодние уровни после резкого снижения на ранних этапах пандемии.



В Японии было зарегистрировано 10 тыс. новых компаний в сентябре, что на 14% больше, чем в тот же месяц прошлого года.



В Великобритании количество зарегистрированных предприятий увеличилось на 30% за четыре недели к середине декабря по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом среднегодовые темпы роста выражаются двузначными числами с июня.



Реакция на меняющиеся потребности людей

Многие из этих компаний ставят своей целью удовлетворить меняющиеся потребности мира в условиях социальной изоляции - в частности, в области логистики, доставки товаров и услуг на дом, технологий, а также онлайн-сервисов для занятий спортом и ухода за собой, отмечается в статье FT.



Официальная статистика в США показывает, что онлайн-ритейл лидирует по числу зарегистрированных предприятий. Но и многие другие сектора, включая информационную сферу, профессиональные услуги и логистику, внесли свой вклад.



По словам Грегори Дако, главного экономиста по США в аналитической компании Oxford Economics, многие новые предприятия в Штатах были созданы отдельными лицами без участия наемных работников. Это "указывает на то, что люди, вероятно, были уволены во время пандемии и открыли свои собственные компании", то есть многие компании были созданы из необходимости, говорит он.



Среди новых предприятий в Великобритании преобладают компании из сферы онлайн-ритейла, свидетельствует анализ официальных данных за одиннадцать месяцев года, проведенный Кентским университетом. Кроме того, выросло число зарегистрированных компаний, специализирующихся на производстве продуктов питания и напитков, а также доставке еды на дом.



Преподаватель экономики в Кентском университете Альфред Данкан отмечает, что эти данные отражают "изменения в типе новых компаний, которые создаются... это, вероятно, является следствием сдвига в моделях потребления во время пандемии".



Коронавирус создает новые возможности для бизнеса

Эмма Джонс, основатель британской компании Enterprise Nation, которая помогает стартапам и небольшим компаниям развиваться, говорит, что многие люди заметили возможности, появившиеся в результате связанных с COVID-19 ограничений. По ее словам, это хорошее время, чтобы начать онлайн-бизнес "потому что (первоначальные) расходы низкие, а все внезапно стали покупать в интернете".



По мнению экономиста Goldman Sachs Дэвида Чоя, американская статистика "сулит гораздо более позитивные перспективы для формирования новых предприятий, чем после прошлой рецессии". Это "крайне важно" для прогноза занятости, поскольку "новые и более молодые фирмы исторически составляют львиную долю чистого роста числа рабочих мест", говорит он.



Экономист рейтингового агентства Moody's Данте ДеАнтонио отмечает: "Текущая конъюнктура низких процентных ставок и перспектива сохранения ставок на низком уровне длительное время могут значительно способствовать формированию предприятий (в США)".



"Как ни парадоксально, некоторые из крупнейших и наиболее успешных компаний были созданы в период рецессий", - приводит FT слова эксперта в конце статьи.



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