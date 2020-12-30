Протекционизм станет главным вызовом для украинской металлургии - мнение Главными вызовами для отечественных металлургов в 2021 году останутся протекционистские меры и поиск новых рынков сбыта. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.



Он отметил, что в 2021 году прогнозируется рост украинской экономики на 3%. Темп восстановления во многом будет зависеть от сотрудничества с Международным валютным фондом.



"Мировой экономический кризис, связанный с коронавирусом, показал полную неготовность и отсутствие антикризисной повестки во многих странах, - отмечает политик. – МВФ в октябре очередной раз пересмотрел свой прогноз и оценил мировое падение ВВП к концу года на 4,4%. Организация экономического сотрудничества и развития в декабре дала альтернативную оценку снижения ВВП на 4,2%"



ЕБРР прогнозирует падение ВВП Украины на уровне 5,5%, при этом потери металлургической промышленности оцениваются в пределах 3%. Несмотря на такое снижение, Украина смогла пережить этот год менее болезненно, чем прогнозировалось. В частности, за счет того, что украинская экономика завязана на сырьевом экспорте АПК и металлургии, акцентировал он.



"Эксперты видят выход из экономического кризиса через коллективный иммунитет, то есть вакцинацию. Это значит, что восстановить экономические связи будет возможно после масштабной вакцинации от COVID19. Ожидается, что вследствие вакцинации к концу 2021-го года мировая экономика вернется к докризисным показателям. Препятствием экономическому росту может стать повальное стремление стран к введению ограничений и квот для защиты внутренних рынков", - сказал Д.Шпенов.



Он также напомнил, что Еврокомиссия ввела такие ограничения на металлопродукцию предварительно до II полугодия 2021-го. "Вероятно, они будут пересмотрены. В какую сторону, пока что неизвестно. Однако для украинской металлургии крайне важно, чтобы власть смогла результативно провести переговоры о пересмотре Соглашения об ассоциации. Это может положительно повлиять на вопрос ограничений", - отметил нардеп.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



