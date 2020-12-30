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Отмена льготного тарифа на электроэнергию повысит уровень инфляции

30.12.20 17:35 , uaprom.info
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Отмена Кабинетом министров на январь-март 2021 года действующего льготного тарифа на первые 100 кВт-ч электроэнергии в месяц в размере 0,9 грн/кВт-ч и установление единого тарифа на электроэнергию в размере 1,68 грн/кВт-ч увеличит общую инфляцию в 2021 году на 0,39%

Об этом сообщила Экспертная платформа Национального банка Украины.

"Доля электроэнергии в весовой структуре для расчета индекса потребительских цен (на основе структуры индивидуального потребления) составляет 0,983%, если принять общую потребительскую корзину за 100%. Следовательно, такое повышение тарифа на электроэнергию увеличивает общую инфляцию в 2021 году на 0,39 процентного пункта", – сказано в сообщении.

Отмечается, что вес электроэнергии в структуре потребительской корзины несколько отличается в зависимости от региона, в частности, в Киеве этот показатель составляет 0,78%, а восточном регионе – 0,731%, в причерноморском и полесском - 1,183% и 1,16% соответственно.

"Таким образом, влияние на региональную инфляцию будет отличаться, если предположить, что средний показатель потребления электроэнергии домохозяйствами одинаковый по всей стране, но не будет превышать 0,5%", - сказано в сообщении.

В Украине цена на электроэнергию для населения не менялась с 2017 года и составляет 90 коп. за 1 кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч, а свыше этого – 1 грн 68 коп. за кВт-ч.

В то же время для промышленных потребителей цены на электричество формируются на основании рыночных механизмов и колеблются от 2,5 грн до 4 грн за кВт-ч.

28 декабря 2020 года Кабинет министров Украины отменил льготную цену на электроэнергию для населения 90 копеек за первые 100 кВт-ч с января 2021 года и установил ее на уровне 1,68 грн за кВт-ч.

МинПром

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