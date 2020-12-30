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Украинский ГМК продемонстрировал устойчивую работу в условиях коронакризиса

30.12.20 16:30
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Результаты 2020 года свидетельствуют об отраслевой устойчивости украинской металлургии и способности решать сложные задачи в кризисных условиях. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.

Он напомнил, что за 11 месяцев 2020 г украинские промышленные металлургические компании произвели 18,7 млн т стали (-3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), 16,7 млн т проката (-0,4%) и вышли в плюс по производству чугуна - 18,6 млн т (+0,7%). По прогнозам экспертов, по итогам 2020-го отечественная металлургия должна выйти на уровень 2019-го.

"В нынешнем году украинские меткомбинаты столкнулись с несколькими серьезными вызовами: падением спроса на сталь на ключевых рынках во II полугодии, сокращением внутреннего рынка из-за пандемии, ростов расходов на логистику, и главное, - с усилением протекционизма на традиционных для нас рынках. Торговые барьеры суммарно нанесли более 0,5 млрд долл убытков металлургической отрасли. За указанный период поступления от экспорта черных металлов снизилась на 15,1% - до 6,98 млрд долл", - рассказал М.Магомедов.

Нардеп обратил внимание на то, что важную роль в стабилизации мирового рынка сыграл повышенный спрос на сталь в Китае, правительство которого развернуло масштабную программу восстановления экономики. Нехватка запасов стальной продукции в КНР привела к открытию рынка, чем воспользовались украинские металлурги, поставив более 1 млн тонн стали.

Кроме того, рост спроса на металл стал причиной повышения цен на руду и металлопродукцию. Введение Китаем торговых ограничений против турецкого металла позволило украинским металлургам нарастить экспорт г/к проката на 26% - до 494,2 тыс тонн, и чугуна на 61,5% - до 246,6 тыс тонн. По словам нардепа, если 2020-й окончится в соответствии с прогнозами, то по итогам нынешнего года будет зафиксировано снижение уровня потребления стали на 3-5% при падении ВВП на 5,5%.

"Но катастрофической ситуацию не назовешь. Украина достойно прошла нелегкие испытания 2020 г, показав готовность преодолевать серьезные вызовы. Сейчас необходимо сосредоточиться на поиске альтернативных экспортных рынков и внедрению механизма локализации в промышленности. Это даст возможность нашим металлургам преодолеть стагнацию и выйти на тренд роста объемов производства", - резюмировал М.Магомедов.

МинПром

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