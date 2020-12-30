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Зоря-Машпроект получила заказ на ремонт 9 двигателей для ГТС за 370 млн грн

30.12.20 17:15 , Укринформ
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Николаевское государственное предприятие НПКГ "Зоря" - "Машпроект" отремонтирует 9 двигателей для Оператора ГТС Украины за 370 млн грн.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ГП "Зоря" - "Машпроект" в Фейсбуке.

"ГП "Зоря"-"Машпроект" заключило контракты с ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" на капитальный ремонт и техническое обслуживание газотурбинных двигателей ряда компрессорных станций. Всего по условиям контрактов будет выполнен капитальный ремонт 9 двигателей разной мощности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ремонта ресурс двигателей будет продлен на 20 тыс. часов. Общая сумма контрактов составляет около 370 млн грн.

Три двигателя из девяти планируется принять в ремонт уже в январе 2021 года.

ГП "Зоря"-"Машпроект" - известный в мире разработчик и производитель газовых турбин и газотурбинных установок морского и общепромышленного применения. Основными видами продукции являются корабельные силовые установки, приводы газоперекачивающих агрегатов газотранспортных магистралей и оборудования для электрогенерации. Доля экспорта в общем объеме поставок составляет 90%. Предприятие входит в ГК "Укроборонпром".

МинПром

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